Haber Tarihi: 12 Ağustos 2025 12:26 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 12:26

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 12 Ağustos 2025

Bugün (12 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 12 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 12 Ağustos 2025
Abone Ol
12 Ağustos Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 12 Ağustos Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12 Ağustos maç takvimi

12 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Maçları

Fenerbahçe - Feyenoord
Benfica - Nice
Copenhagen - Malmö
Viktoria Plzen - Rangers
Club Brugge - RB Salzburg
Qarabağ - Shkendija

UEFA Avrupa Ligi Eleme Maçları

Shelbourne - Rijeka

İngiltere EFL Cup (Lig Kupası) - 1. Turdan Öne Çıkanlar

Swansea City - Crawley Town
Newport County - Millwall
Northampton Town - Southampton
Bromley - Ipswich Town
Peterborough United - Port Vale
Bolton Wanderers - Stockport County
Reading - Wycombe Wanderers

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kocaelispor, Linetty ile ön protokol imzaladı Kocaelispor Kocaelispor, Linetty ile ön protokol imzaladı
Vasco de Gama'dan Cuesta için Galatasaray'a teklif! Galatasaray Vasco de Gama'dan Cuesta için Galatasaray'a teklif!
Manchester City'de Ederson yerine Gianluigi Donnarumma Manchester City Manchester City'de Ederson yerine Gianluigi Donnarumma
Galatasaray, Ederson için Manchester City ile görüştü Galatasaray Galatasaray, Ederson için Manchester City ile görüştü
Süleyman Hurma: Fenerbahçe'den 3 transfer iddiasına yanıt! Fenerbahçe Süleyman Hurma: Fenerbahçe'den 3 transfer iddiasına yanıt!
Süleyman Hurma'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması! Fatih Karagümrük Süleyman Hurma'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
Jackson Muleka, Al-Kholood'dan ayrıldı! Beşiktaş Jackson Muleka, Al-Kholood'dan ayrıldı!
Chelsea'de Xavi Simons ısrarı Chelsea Chelsea'de Xavi Simons ısrarı
Menemen FK'de Bilal Kısa dönemi TFF 2. Lig Menemen FK'de Bilal Kısa dönemi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Alvaro Morata'dan Galatasaray'a çarpıcı veda mesajı!
2
Courtois'dan Galatasaray mesajı!
3
Galatasaray, Singo'da kararlı!
4
Fenerbahçe'ye sambacı kanat!
5
Fenerbahçe - Feyenoord: Muhtemel 11'ler
6
Fenerbahçe'de prensip anlaşması: Zinchenko
7
Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye üç futbolcu için teklif!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.