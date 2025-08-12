Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 12 Ağustos 2025

12 Ağustos Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 12 Ağustos Salı günün maçları listesi...12 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12 Ağustos maç takvimiUEFA Şampiyonlar Ligi Eleme MaçlarıFenerbahçe - FeyenoordBenfica - NiceCopenhagen - MalmöViktoria Plzen - RangersClub Brugge - RB SalzburgQarabağ - ShkendijaUEFA Avrupa Ligi Eleme MaçlarıShelbourne - Rijekaİngiltere EFL Cup (Lig Kupası) - 1. Turdan Öne ÇıkanlarSwansea City - Crawley TownNewport County - MillwallNorthampton Town - SouthamptonBromley - Ipswich TownPeterborough United - Port ValeBolton Wanderers - Stockport CountyReading - Wycombe Wanderers