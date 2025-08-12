Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 12 Ağustos 2025

12 Ağustos Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 12 Ağustos Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
12 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12 Ağustos maç takvimi 12 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Maçları
Fenerbahçe - Feyenoord
Benfica - Nice
Copenhagen - Malmö
Viktoria Plzen - Rangers
Club Brugge - RB Salzburg
Qarabağ - Shkendija
UEFA Avrupa Ligi Eleme Maçları
Shelbourne - Rijeka
İngiltere EFL Cup (Lig Kupası) - 1. Turdan Öne Çıkanlar
Swansea City - Crawley Town
Newport County - Millwall
Northampton Town - Southampton
Bromley - Ipswich Town
Peterborough United - Port Vale
Bolton Wanderers - Stockport County
Reading - Wycombe Wanderers
