Real Madrid'de Arda Güler şov!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Real Madrid, hazırlık maçında WSG Tirol ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe ve 81. dakikada Rodyrgo attı.Real Madrid'de performansıyla dikkat çeken Arda Güler, Mbappe'nin attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. 83 dakika sahada kalan milli yıldız, iki kez de direğe takıldı.