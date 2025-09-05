04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'da Barış Alper'e büyük destek!

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz için sosyal medyada destek kampanyası başlattı.

calendar 05 Eylül 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper'e büyük destek!
Galatasaray'da transferi gündeme gelen ancak takımda kalan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

4 DAKİKADA KIRMIZI KART

Transfer gündemi nedeniyle Galatasaray'ın ligde oynadığı son iki maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maça da yedek kulübesinde başladı.


Gürcistan maçında 67. dakikada oyuna dahil olan Barış Alper, 71. dakikada ise VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcu için destek kampanyası başlattı.

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada, "Yanındayız Barış Alper." ve "Barışacağız." başlığı altında birçok paylaşıma imza attı.

Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

 Reklam 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.