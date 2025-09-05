04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Lionel Messi'den veda açıklaması!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026'nın son Dünya Kupası olacağını ve bir daha ülkesinde maç oynamayacağını söyledi.

05 Eylül 2025 09:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lionel Messi'den veda açıklaması!
Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela'yı konuk eden Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Maçın yıldızı Lionel Messi, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ev sahibi takıma galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri; 39 ile 80. dakikalarda Lionel Messi ve 76. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Dünya futbolunun yıldızı, 2026 Dünya Kupası'nın büyük ihtimalle son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve ülkesinde bir daha resmi maç oynamayacağını açıkladı.

LIONEL MESSI'NİN AÇIKLAMALARI


Umut ve heyecan dolu olduğunu belirten Messi, "Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum." dedi.

ÜLKESİNDE SON MAÇ

Ülkesinde son maçına çıktığının altını çizen 38 yaşındaki isim, "Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona'da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
