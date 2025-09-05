05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi

Galatasaray, Basel forması giyen 21 yaşındaki stoper Jonas Adjetey'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 05 Eylül 2025 10:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi
Galatasaray'dan stoper transferi için sürpriz bir hamle geldi.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Basel forması giyen stoper Jonas Adjetey ile ilgileniyor.

10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki stoper için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın Adjetey için maaş artışı içeren beş yıllık sözleşme düşündüğü ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Basel ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Jonas Adjetey, bu sezon Basel forması altında 5 maçta süre buldu.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
