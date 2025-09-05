Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi

Galatasaray'dan stoper transferi için sürpriz bir hamle geldi.
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Basel forması giyen stoper Jonas Adjetey ile ilgileniyor.
10 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki stoper için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray'ın Adjetey için maaş artışı içeren beş yıllık sözleşme düşündüğü ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Basel ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Jonas Adjetey, bu sezon Basel forması altında 5 maçta süre buldu.
