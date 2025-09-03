Manuel Akanji'den transfer itirafı

Manchester City'den Inter'e transfer olan Manuel Akanji, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Eylül 2025 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manuel Akanji'den transfer itirafı
Transfer döneminde Galatasaray'ın da uzun süre gündemini meşgul eden Manuel Akanji, transfer süreciyle ilgili itiraflarda bulundu.

Manchester City'den Inter'e transfer olan yıldız savunmacı transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"INTER'DEN ÖNCEKİ TEKLİFLER HEYECANLANDIRMADI"

"Yoğun birkaç hafta oldu ama daha çok menajerim için yoğun geçti; bana bazı teklifler sundu ama özellikle heyecanlanmadım.

Ta ki Inter devreye girene kadar: zaten bir süredir ilgileniyorlardı. Ben hemen hazırdım ama önce bir savunmacıyı satmaları gerekiyordu ki beni alabilsinler. Benim için tek öncelik vardı: üst düzeyde oynamak.

"SIRF TRANSFER OLSUN DİYE GİDEMEZDİM"

Şunda çok netim: Sırf transfer olsun diye kendimi rahat hissetmediğim bir adımı atmaya ikna edilemem. Sommer mi? Konuştuk ve yeniden bir araya geldiğimiz için ikimiz de mutluyuz.



Ama Inter'in tanıtıma ihtiyacı yok: son üç yılda iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynadılar. Sık sık İtalya Ligi'ni kazanıyorlar ve Coppa Italia'da da ileri gidiyorlar: hiç düşünmeme gerek kalmadı."

