Galatasaray'da 16.4 milyon euro'luk fark!

Galatasaray, şampiyon kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi.
Victor Osimhen'in bonservisini alan sarı-kırmızılı kulüp; kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken sağ bek sorununu Wilfried Singo ile çözdü, Dries Mertens'in boşluğunu İlkay Gündoğan doldururken hücum hattına Leroy Sane'yi ekledi. İlk 11'in bankosu olacak bu 5 oyuncu için bu sezon 38.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek, Osimhen'in 6 milyon Euro'sunu ise sponsorlar üstlenecek.
VEDA EDENLER
Sözleşmeleri sona eren Fernando Muslera ve Mertens'e veda eden Galatasaray, Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Efe Akman'la yollarını ayırdı.
16.4 MİLYON EURO FARK
Gelengiden oyuncular dikkate alındığında maaş bütçesinde 16.4 milyon euro fark oluştu. Şampiyonlar Ligi sayesinde minimum 30 milyon Euro'yu kasasına koyacak sarı-kırmızılılar, 133 milyon euro ile rekor bonservis harcaması yaptığı sezonda maaş bütçesini 16.4 milyon euro artırdı.
GİDENLER
Muslera 2.5 milyon Euro
Frankowski 900 bin Euro
Jelert 900 bin Euro
Cuesta 650 bin Euro
Efe Akman 150 bin Euro
Kerem Demirbay 1 milyon Euro
Mertens 4 milyon Euro
Morata 3 milyon Euro
Osimhen 9 milyon Euro
Toplam 22.1 milyon Euro
GELENLER
Uğurcan 2.2 milyon Euro
Singo 4.8 milyon Euro
İlkay 4.5 milyon Euro
Sane 12 milyon Euro
Osimhen 15 milyon Euro
Toplam 38.5 milyon Euro
