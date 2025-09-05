04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
Galatasaray'da 16.4 milyon euro'luk fark!

Victor Osimhen, Leroy Sane, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan gibi ünlü isimleri takıma kazandıran Galatasaray, 133 milyon Euro bonservis verdi. Yıllık ücretler ise toplamda el yakmadı

calendar 05 Eylül 2025 07:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 16.4 milyon euro'luk fark!
Galatasaray, şampiyon kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi.

Victor Osimhen'in bonservisini alan sarı-kırmızılı kulüp; kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken sağ bek sorununu Wilfried Singo ile çözdü, Dries Mertens'in boşluğunu İlkay Gündoğan doldururken hücum hattına Leroy Sane'yi ekledi. İlk 11'in bankosu olacak bu 5 oyuncu için bu sezon 38.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek, Osimhen'in 6 milyon Euro'sunu ise sponsorlar üstlenecek.

VEDA EDENLER


Sözleşmeleri sona eren Fernando Muslera ve Mertens'e veda eden Galatasaray, Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Efe Akman'la yollarını ayırdı.

16.4 MİLYON EURO FARK

Gelengiden oyuncular dikkate alındığında maaş bütçesinde 16.4 milyon euro fark oluştu. Şampiyonlar Ligi sayesinde minimum 30 milyon Euro'yu kasasına koyacak sarı-kırmızılılar, 133 milyon euro ile rekor bonservis harcaması yaptığı sezonda maaş bütçesini 16.4 milyon euro artırdı.

GİDENLER
Muslera 2.5 milyon Euro
Frankowski 900 bin Euro
Jelert 900 bin Euro
Cuesta 650 bin Euro
Efe Akman 150 bin Euro
Kerem Demirbay 1 milyon Euro
Mertens 4 milyon Euro
Morata 3 milyon Euro
Osimhen 9 milyon Euro
Toplam 22.1 milyon Euro

GELENLER
Uğurcan 2.2 milyon Euro
Singo 4.8 milyon Euro
İlkay 4.5 milyon Euro
Sane 12 milyon Euro
Osimhen 15 milyon Euro
Toplam 38.5 milyon Euro


