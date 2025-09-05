Salih Özcan, Beşiktaş'ın radarında!

Kadrosuna Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfried Ndidi gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerine doğru çalışmalarını hızlandırdı.
ALMANYA'DAN ORTA SAHA
Orta saha transferi için kollarını sıvayan siyah-beyazlılar, Almanya'da top koşturan milli oyuncuyu radarına aldı.
TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi.
27 yaşındaki Ön Libero, 2022 yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis karşılığında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer oldu.
PİYASA DEĞERİ
Ruhr ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına giren Salih Özcan'ın piyasa değeri 4 milyon Euro gösteriliyor.
