04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Salih Özcan, Beşiktaş'ın radarında!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi.

calendar 05 Eylül 2025 09:08
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Salih Özcan, Beşiktaş'ın radarında!
Kadrosuna Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfried Ndidi gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerine doğru çalışmalarını hızlandırdı.

ALMANYA'DAN ORTA SAHA

Orta saha transferi için kollarını sıvayan siyah-beyazlılar, Almanya'da top koşturan milli oyuncuyu radarına aldı.

TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi. 

27 yaşındaki Ön Libero, 2022 yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis karşılığında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer oldu.

PİYASA DEĞERİ

Ruhr ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına giren Salih Özcan'ın piyasa değeri 4 milyon Euro gösteriliyor. 
 



1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
