Milli takımlardan bu hafta 3'te 3!

Milli Takımlar, 2 gün içerisinde 3 galibiyet aldı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.



A Milli Futbol Takımı ise, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçta Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.



