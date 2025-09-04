Fenerbahçe'de öne çıkan adaylar Terzic ve Spalletti!

Fenerbahçe'de perşembe günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yeni teknik direktör için karar çıkmadı.
Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ile anlaşırken, sportif direktör Devin Özek'in görüştüğü isimler de masaya yatırıldı. Perşembe günkü toplantı sonrası bir kez daha görüşme kararı alan yönetim, teknik direktör için son kararı ikinci toplantıya erteledi.
YÖNETİMDEN AÇIKLAMA
Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.
Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN ADAYLAR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, yönetim kurulu toplantısı öncesi İsmail Kartal imza aşamasına gelmişti. Yöneticilerin önemli bir kısmı da kısa vadede başarı için İsmail Kartal'ı istedi.
Sportif Direktör Devin Özek, yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerin raporlarını sundu. Şu an için iki isim öne çıktı.
Edin Terzic hemen göreve başlamaya hazır. Luciano Spalletti ise düşünmek için 2 gün süre istedi.
PAZAR GÜNÜNE KADAR DÜŞÜNECEK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son kararı vermek için pazar gününe kadar düşünecek.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün hafta başında belli olması bekleniyor.
