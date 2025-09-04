04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
0-124'
04 Eylül
Litvanya-Malta
0-022'
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-023'
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-124'
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
0-026'
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
1-021'
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
0-023'
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Montella: "Burada aile ortamı var"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2025 18:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Montella: 'Burada aile ortamı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi konuşan İtalyan teknik adam, "Zor bir deplasman. Gürcistan, futbolda gelişim gösteriyor. Sert oynuyorlar. Seyircileri de var. Çok dikkatli olmamız lazım." dedi.

"AİLE ORTAMI VAR"

Milli takımda aile ortamının olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Biz bunu her zaman söylüyoruz, burada bir aile ortamı var. Herkes burada mutlu, herkese bunu gösterdik her seferinde. Bir transferin, bu tarz dengeleri bozacağını kimse düşünmesin. Bugün de göstereceğiz, burada bir dostluk ve aile ortamı var." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DAHA ÖNEMLİ KONULAR"

Sözlerine devam eden Montella, "Bugün çok önemli bir maç var. Onu konuşalım. Gelişen bir takım, zorlu bir deplasman. 3 puan için buradayız. Elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Bunlar daha önemli konular." sözlerini sarf etti.

Son olarak Montella, "24 sene çok büyük bir zaman. Bizim kadrodaki oyuncuların yarısı doğmamıştır. O yüzden elimizde çok büyük fırsatlar var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapmamız ve hayallerimize adım adım gitmemiz gerekiyor." dedi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
