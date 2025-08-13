FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2025

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını direkt olarak etkileyen FED faiz kararı öncesinde gözler analistlerin faiz beklentisine çevrildi. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



FED'in Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.



Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına dair mesajlar verilmesi bekleniyor.



FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?



2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025'te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE'de %2,3'e gerileme göstermişti. Bu durum, FED'in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.



Uzmanlar, FED'in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell'ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.

