04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'ın ayrılık listesi!

Beşiktaş, yabancı kontenjanını azaltmak için Jonas Svensson, Joao Mario ve Ernest Muçi ile yolları ayırmayı planlıyor.

calendar 05 Eylül 2025 08:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturması ile birlikte yeni bir yola giren Beşiktaş, hem transfere hem de ayrılacak oyunculara odaklandı.

Siyah-beyazlı yönetim, yabancı sayısını azaltarak özellikle kanat bölgesine yeni takviyeler için yer açmak istiyor. Sergen Yalçın ile yönetim bu konuda yoğun bir mesai yaparken ayrılığın kıyısında 3 isim var: Jonas Svensson, Joao Mario, Ernest Muçi.

Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri gelirken 6 olan yurt dışı kiralama limiti nedeniyle Arnavut oyuncunun başka bir ülkeye kiralanma ihtimali yüksek.


Svensson için ise Süper Lig'den çok sayıda teklif var. Norveçli sağ bekin gelen önerileri bu hafta değerlendirmesi bekleniyor. Takımda düşünülmeyen Joao Mario için ise bonservisi ile ayrılığı sıcak ihtimal.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
