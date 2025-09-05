Beşiktaş'ın ayrılık listesi!

Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturması ile birlikte yeni bir yola giren Beşiktaş, hem transfere hem de ayrılacak oyunculara odaklandı.
Siyah-beyazlı yönetim, yabancı sayısını azaltarak özellikle kanat bölgesine yeni takviyeler için yer açmak istiyor. Sergen Yalçın ile yönetim bu konuda yoğun bir mesai yaparken ayrılığın kıyısında 3 isim var: Jonas Svensson, Joao Mario, Ernest Muçi.
Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri gelirken 6 olan yurt dışı kiralama limiti nedeniyle Arnavut oyuncunun başka bir ülkeye kiralanma ihtimali yüksek.
Svensson için ise Süper Lig'den çok sayıda teklif var. Norveçli sağ bekin gelen önerileri bu hafta değerlendirmesi bekleniyor. Takımda düşünülmeyen Joao Mario için ise bonservisi ile ayrılığı sıcak ihtimal.
