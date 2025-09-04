Haber Tarihi: 04 Eylül 2025 12:03 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 12:03

DOF Robotik Halka Arz Alınır mı?

Son zamanlarda Borsa İstanbul'da yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer halka arz, DOF Robotik oldu. Robotik ve otomasyon alanında faaliyet gösteren şirketin halka arzı, özellikle teknoloji hisselerine ilgi duyan yatırımcılar arasında merak uyandırdı. Peki, DOF Robotik halka arz alınır mı? İşte bu sorunun cevabını verebilecek tüm detaylar.

DOF Robotik'in halka arzı, 3-4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Şirketin halka arz fiyatı 45 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 2,02 milyar TL'ye ulaşırken, halka açıklık oranı ise %29,03 oldu. Toplamda 45 milyon lotun bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklandı. Hisse senedinin borsadaki işlem kodu ise "DOFRB" olacak.

Şirketin Finansal Durumu ve Ortaklık Yapısı

DOF Robotik'in finansal verileri, şirketin istikrarlı bir büyüme grafiği sergilediğini gösteriyor. 2022'den 2024'e kadar hasılat ve brüt kâr rakamlarında önemli artışlar yaşandı. 2024 yılı hasılatı 628,32 milyon TL ve brüt kârı 415,61 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk yarısındaki finansal veriler de bu olumlu tabloyu destekliyor.

Şirketin ortaklık yapısına bakıldığında ise %80'i Mustafa Mertcan'a, %20'si ise Bakıt Baydaliev'e ait.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları ve Gelecek Hedefleri

DOF Robotik, halka arzdan elde edeceği geliri çeşitli alanlarda kullanmayı hedefliyor. Gelirin büyük bir kısmı, işletme sermayesi ihtiyaçları (%35-40) ve finansal borç ödemesi (%15) için ayrılacak. Ayrıca, üretim ve ofis alanlarının genişletilmesi (%10), Ar-Ge yatırımları (%5-10) ve GES ve Yeşil Dönüşüm (%5) gibi stratejik alanlara da kaynak aktarılacak.

Halka arzda 30 günlük fiyat istikrarı planlanırken, bir yıl boyunca ortak ve ihraççı satış yasağı uygulanacak olması, yatırımcılar için güven verici bir durum olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar İçin Önemli Not: Katılım Endeksi Uygunluğu

DOF Robotik'in, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için önemli bir kriter olan Katılım Endeksi'ne uygun olduğu açıklandı. Bu durum, daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmesini sağlayacak.
