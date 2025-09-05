04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'den Mimovic'e Şampiyonlar Ligi ekibi talip!

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Ognjen Mimovic'e, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Pafos FC talip oldu. Genç oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

calendar 05 Eylül 2025 08:54 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 08:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic'e Şampiyonlar Ligi ekibinden talip var.
 
Sırp basını ve Mozzart Sport'un haberine göre, Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup kadrosuna dahil Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak istiyor.
 
6.7 MİLYON EURO BONSERVİS
 
21 yaşındaki Sırp milli oyuncu, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. A takımda 34 maça çıkan Mimovic, Ocak 2025'te Fenerbahçe'ye 6.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak sarı-lacivertli forma ile henüz resmi maça çıkamadan, Şubat ayında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralandı. Sezonun ikinci yarısında Zenit formasıyla sadece 6 karşılaşmada süre aldı.
 
Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilmemesi sonrası geleceği tartışma konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardından, Pafos'un Sırp stoperi kiralamak için girişimlere başladığı bildirildi.
 
Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
