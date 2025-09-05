05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Beşiktaş'ta yeniden Disasi!

Beşiktaş, Chelsea forması giyen Fransız stoper Axel Disasi için yeniden resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlılar bu kez transferi tamamlayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Ole Gunnar Solskjaer döneminin ardından göreve gelen Sergen Yalçın'ın kadroya takviye talebi üzerine Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Axel Disasi ile ilgileniyor. Fransız stoper için Beşiktaş yeniden resmi temaslara başladı.

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak somut bir sonuç alamamıştı. Siyah-beyazlılar bu kez transferi tamamlayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

1998 doğumlu futbolcu, bugüne kadar 313 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, 6 asist kaydetti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
