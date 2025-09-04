Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hedef 2026 Dünya Kupası

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ediyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki kritik mücadelede Gürcistan deplasmanına konuk olacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma, hem gruptaki puan sıralaması hem de Dünya Kupası bileti için büyük önem taşıyor. Grubunu lider olarak tamamlayan takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan'a konuk olacak.



Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den canlı olarak yayınlanacak.



MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ



A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Gürcistan karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;



Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan.



MÜCADELEYİ İTALYAN HAKEM YÖNETECEK



Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.



DÜNYA KUPASI'NA KATILMA MÜCADELESİ VERECEK



Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.



Grubun diğer maçında bu akşam TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak.



Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.



GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik



Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.





