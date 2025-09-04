04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi!

Fenerbahçe'de yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol operasyonundaki isimlerle son bir görüşme yapıp final kararını verecek.

04 Eylül 2025 19:54 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 20:28
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı sona erdi, teknik direktör kararı sürpriz bir şekilde ertelendi.

Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ile anlaşırken, sportif direktör Devin Özek'in görüştüğü isimler de masaya yatırıldı. Bugünkü toplantı sonrası bir kez daha görüşme kararı alan yönetim, teknik direktör için son kararı ikinci toplantıya erteledi.

Hangi teknik direktöre ihtiyaç duyulduğu konusunda Devin Özek tüm adaylar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Tüm teknik direktörlerin oyun stilleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Fenerbahçe'de ince eleyip sık dokunan bir süreç yürütülüyor ve artık son dönemece girilmiş durumda... Sürecin hafta başına kadar tamamlanması bekleniyor.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA


Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.

"ÇOĞUNLUK YABANCI"

Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE DÖRT ADAY

Fenerbahçe'de yönetimin prensipte anlaştığı İsmail Kartal'ın yanı sıra Devin Özek'in görüştüğü Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco gündemde yer alıyor.

Başkan Ali Koç, futbol operasyonundaki isimlerle son bir görüşme yapıp final kararını verecek. Karar verilecek isim hakkında yönetim kurulundaki son toplantıda bir kez daha konuşulacak ve resmi açıklama yapılacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
