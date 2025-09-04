Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi!

Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı sona erdi, teknik direktör kararı sürpriz bir şekilde ertelendi.
Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ile anlaşırken, sportif direktör Devin Özek'in görüştüğü isimler de masaya yatırıldı. Bugünkü toplantı sonrası bir kez daha görüşme kararı alan yönetim, teknik direktör için son kararı ikinci toplantıya erteledi.
Hangi teknik direktöre ihtiyaç duyulduğu konusunda Devin Özek tüm adaylar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Tüm teknik direktörlerin oyun stilleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Fenerbahçe'de ince eleyip sık dokunan bir süreç yürütülüyor ve artık son dönemece girilmiş durumda... Sürecin hafta başına kadar tamamlanması bekleniyor.
YÖNETİMDEN AÇIKLAMA
Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.
"ÇOĞUNLUK YABANCI"
Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE DÖRT ADAY
Fenerbahçe'de yönetimin prensipte anlaştığı İsmail Kartal'ın yanı sıra Devin Özek'in görüştüğü Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco gündemde yer alıyor.
Başkan Ali Koç, futbol operasyonundaki isimlerle son bir görüşme yapıp final kararını verecek. Karar verilecek isim hakkında yönetim kurulundaki son toplantıda bir kez daha konuşulacak ve resmi açıklama yapılacak.
