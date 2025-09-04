Haber Tarihi: 04 Eylül 2025 12:34 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 12:34

Bugün kimin maçı var, Türkiye'nin maçı var mı? 4 Eylül

Bugün (4 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 4 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, Türkiye'nin maçı var mı? 4 Eylül
4 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Eylül Perşembe günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

4 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Eylül maç takvimi

4 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)

16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)

19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963

21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)

21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda

21.45 Slovakya-Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya-Malta

21.45 Hollanda-Polonya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17.00 Kazakistan-Galler

21.45 Lihtenştayn-Belçika

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu

19.00 Angola-Libya

19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları

22.00 Kamerun-Esvatini

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu

22.00 Cezayir-Botsvana

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi

22.00 Tunus-Liberya

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu

16.00 Çad-Gana

19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti

22.00 Mali-Komorlar

Dünya Şampiyonası - Çeyrek Final

16.30 Türkiye-ABD (TRT1)
