Bugün kimin maçı var, Türkiye'nin maçı var mı? 4 Eylül

4 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Eylül Perşembe günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



4 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Eylül maç takvimi



4 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI



Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur



14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)



16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)



19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963



21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu



19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)



21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu



21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda



21.45 Slovakya-Almanya



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu



19.00 Litvanya-Malta



21.45 Hollanda-Polonya



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu



17.00 Kazakistan-Galler



21.45 Lihtenştayn-Belçika



2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu



19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone



2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu



19.00 Angola-Libya



19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları



22.00 Kamerun-Esvatini



2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu



22.00 Cezayir-Botsvana



2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu



19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi



22.00 Tunus-Liberya



2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu



16.00 Çad-Gana



19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti



22.00 Mali-Komorlar



Dünya Şampiyonası - Çeyrek Final



16.30 Türkiye-ABD (TRT1)

