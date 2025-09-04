Haber Tarihi: 04 Eylül 2025 12:34 -
Güncelleme Tarihi:
04 Eylül 2025 12:34
Bugün kimin maçı var, Türkiye'nin maçı var mı? 4 Eylül
Bugün (4 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 4 Eylül maç takvimi
4 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Eylül Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Eylül maç takvimi
4 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur
14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)
16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)
21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21.45 Slovakya-Almanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19.00 Litvanya-Malta
21.45 Hollanda-Polonya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
17.00 Kazakistan-Galler
21.45 Lihtenştayn-Belçika
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu
19.00 Angola-Libya
19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları
22.00 Kamerun-Esvatini
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu
22.00 Cezayir-Botsvana
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu
19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi
22.00 Tunus-Liberya
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu
16.00 Çad-Gana
19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
22.00 Mali-Komorlar
Dünya Şampiyonası - Çeyrek Final
16.30 Türkiye-ABD (TRT1)
