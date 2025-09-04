Haber Tarihi: 04 Eylül 2025 11:22 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 11:22

İnternete erişim engeli mi geldi? İnternet gitti mi, çöktü mü?

Bugün saat 9.50 sıralarından beri Google servislerinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya platformlarından Google ve YouTube'a erişim sağlayamadıklarını belirtiyorlar. Yaşanan problemin ardından Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı sorusu gündeme geldi.

Bugün sabah saat 09:50 itibarıyla, dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google'a erişimde ciddi sorunlar yaşandı. Bu durum, Türkiye'deki birçok kullanıcıyı etkilerken, internetin genelinde bir kesinti veya kısıtlama mı olduğu sorularını akıllara getirdi. Sosyal medya platformları üzerinden yayılan haberler, "Google kapandı mı?" ve "İnternet yasaklandı mı?" gibi başlıklarla hızla yayıldı.

Google Kapandı mı, Yasaklandı mı?
Kullanıcılar, Google'ın arama motoru, Gmail ve Haritalar gibi hizmetlerine erişmeye çalışırken hata mesajlarıyla karşılaştı. Bu kesintinin neden kaynaklandığı henüz resmi olarak açıklanmazken, bazı kullanıcılar bu durumun, internetin ülke genelinde kısıtlandığına dair bir işaret olabileceğini iddia etti. Ancak, yapılan kontrollerde diğer popüler internet sitelerine erişimin sorunsuz bir şekilde devam ettiği görüldü. Bu da kesintinin genel bir internet kısıtlamasından ziyade, doğrudan Google'ın kendi sunucularından kaynaklanan bir problem olabileceğini gösteriyor.

Kesintinin Teknik Nedeni Ne Olabilir?
Uzmanlar, bu tür geniş çaplı erişim sorunlarının genellikle iki ana sebepten kaynaklandığını belirtiyor: ya bir teknik arıza ya da siber saldırı. Google'ın sunucularında yaşanan bir teknik arıza, sistemin aşırı yüklenmesi (DDoS saldırısı gibi) veya bakım çalışması sırasında meydana gelen beklenmedik bir hata, bu tarz bir kesintiye yol açabilir. Bu tür durumlarda Google, sorunu hızlıca çözmek için global ekipleriyle çalışmalara başlar. Kullanıcıların kısa süre içinde hizmetlere yeniden erişebilmesi beklenir.

