İtalya, Güney Kıbrıs'ı farklı yendi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası C grubunda İtalya, Güney Kıbrıs'ı 89-54 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası C grubunda İtalya ile Güney Kıbrıs karşılaştı.

Güney Kıbrıs'ta oynanan karşılaşmayı İtalya, 89-54 kazandı.

İtalya forması giyen Matteo Spagnolo, 13 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ile yıldızlaştı. İtalya'da Mouhamet Rassoul Diouf ise 12 sayı 10 ribaund ile double double yaptı.

Bu skorla birlikte İtalya maç fazlasıyla birlikte liderliğe yükselirken, Güney Kıbrıs ise turnuvaya veda etti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
