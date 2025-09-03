İtalya, Güney Kıbrıs'ı farklı yendi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası C grubunda İtalya ile Güney Kıbrıs karşılaştı.



Güney Kıbrıs'ta oynanan karşılaşmayı İtalya, 89-54 kazandı.



İtalya forması giyen Matteo Spagnolo, 13 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ile yıldızlaştı. İtalya'da Mouhamet Rassoul Diouf ise 12 sayı 10 ribaund ile double double yaptı.



Bu skorla birlikte İtalya maç fazlasıyla birlikte liderliğe yükselirken, Güney Kıbrıs ise turnuvaya veda etti.



