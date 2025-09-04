Cansu Özbay: 'Tarih yazdık!'

Milli voleybolcu Cansu Özbay, Filenin Sultanları'nın ABD'yi 3-1 mağlup ettiği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Cansu Özbay'ın açıklamaları şu şekilde:



"Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda! Hala şoktayım. Bu maça o kadar odaklanmıştık ki dün gece uyuyamadık! Kazandık ve tarih yazdık! İşimiz daha bitmedi. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum.



Japonya karşısında zor bir maç bizi bekliyor. Bu sefer daha hazır olacağımızı düşünüyorum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız."