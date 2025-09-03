Robert Lewandowski'den 100 milyon euro'ya ret!

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bu yaz önemli bir teklifi kabul etmedi.Suudi Arabistan'dan bir takım, senelik 100 milyon euro'luk maaşla Lewandowski'ye teklifte bulundu. Polonyalı golcü, bu teklifi geri çevirdi.Suudi Arabistan Yatırım Fonu'na yakın bir kaynak, yaptığı açıklamadadedi.Al Hilal, Robert Lewandowski transferinde başarısızlık yaşamasının ardından Liverpool'dan Darwin Nunez'i kadrosuna katmıştı.2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin, Katalan devi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.Barcelona forması altında 149 maçta sahaya çıkan Robert Lewandowski, 101 gol attı ve 20 asist yaptı.