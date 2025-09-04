Kerem Aktürkoğlu'dan dikkat çeken istatistik!

A Milli Takım forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında iki kez ağları havalandırdı.Yıldız futbolcu, Gürcistan deplasmanında 41 ve 52. dakikalarda ağları havalandırdı.Kerem, bu golleriyle birlikte dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana en fazla gole katkıda bulunan oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. (14 gol & 3 asist)