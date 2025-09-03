Mevlid Kandili mesajlar mesajları kısa ve öz 2025: Mevlid Kandili GIFleri, resimli görsel mesajlar

Sevdiklerinize yollayabileceğini en güzel kandil mesajlarıyla sizlerleyiz.– Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid kandiliniz kutlu olsun..– Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Mevlidkandilinizi kutlarım.– Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlid kandiliniz kutlu olsun.– Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece Mevlid kandiliniz mübarek olsun.– Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!– Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Mevlid kandilinizi kutlarım.– Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..– Mevlid kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.– Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Mevlid kandilin mübarek olsun…– Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.– Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı.– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.– Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.– Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…Ülkemzde geleneksel olarak kandilde dağıtılmak üzere "Kandil Simidi" yapılır. Susamlı ve sadece olarak yapılan kandil simidi pastanelerde satılır, ücretsiz olarak dağıtılır. Kandillerde kandile özel kutularla satışa çıkmakla beraber pastanelerde her gün bulunabilir.Kur',n-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,Peygamber efendimize (SAS) sal,t ü sel,mlar getirilmeliKaza, nafile namazları kılınmalıGünahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeliMüminlerle helalleşilmeliKüs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalıYoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeliKandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıYakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse yüz yüze değilse kandil mesajları ile...– Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.– Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…* Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cism,nîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hev, ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.* Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İl,hiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler h,linde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:1. Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.2. Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin pl,n ve programı çizilmeli.6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hatt, isim zikrederek dualar etmeli.11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahl,kı yerine getirilmeli.12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.13. O gece ile ilgili ,yetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; il,hî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.