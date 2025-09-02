Erik ten Hag, 3 Maçta 6 milyon euro kazandı

Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 3 maçta sonra erdi.
Alman ekibi, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı. Bayer Leverkusen, ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.
Alman ekibinin başında 3 maçta sahaya çıkan 55 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
3 MAÇTA 6 MİLYON EURO TAZMİNAT
Bild'in haberine Bayer Leverkusen, Erik ten Hag'a 6 milyon euro tazminat ödeyecek.
Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.
TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Erik ten Hag, Bundesliga tarihinde ilk 2 haftanın sonunda kovulan ilk teknik direktör oldu.