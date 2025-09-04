-
-
-
YouTube çöktü mü, erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelecek? YouTube kapatıldı mı?
Haber Tarihi: 04 Eylül 2025 11:13 -
Güncelleme Tarihi:
04 Eylül 2025 11:13
Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi? sorularını beraberinde getirdi. 24 Ekim Perşembe günü sosyal medya kullanıcıları, YouTube, X, Tik Tok ve Instagram gibi sosyal medya paylaşım platformlarına erişim yasağı gelip gelmediğine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte YouTube erişim sorununa ilişkin yaşanan son gelişmeler...
YouTube çöktü mü sorusu kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. YouTube, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunan bir platformdur. YouTube erişim sorununa ilişkin gözler yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, YouTube çöktü mü, neden yavaş, erişim engeli mi geldi? YouTube kapatıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
Çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'a bir süredir erişim problemi yaşanıyordu. Kullancılar YouTube'un ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor.
YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELİR?
4 eylül Perşembe günü Youtube'daki erişim sorunu ortadan kalktı ve uygulama yeniden eskisi gibi çalışmaya başladı.
