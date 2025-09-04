YouTube çöktü mü, erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelecek? YouTube kapatıldı mı?

YouTube çöktü mü sorusu kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. YouTube, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunan bir platformdur. YouTube erişim sorununa ilişkin gözler yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, YouTube çöktü mü, neden yavaş, erişim engeli mi geldi? YouTube kapatıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'a bir süredir erişim problemi yaşanıyordu. Kullancılar YouTube'un ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELİR?

4 eylül Perşembe günü Youtube'daki erişim sorunu ortadan kalktı ve uygulama yeniden eskisi gibi çalışmaya başladı.