04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
Almanya'da Galatasaray uyarısı!

Eintracht Frankfurt, Galatasaray taraftarlarına karşı "Hukuk bürosu" tuttu.

calendar 05 Eylül 2025 09:15
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Galatasaray.org
Almanya'da Galatasaray uyarısı!
Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçına bilet bulmak adına her şeyi deniyor!

Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, sarı-kırmızılıların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu. Biletlerin yüksek fiyata satılması, kombine kartının iptaliyle sonuçlanıyor.

TARAFTARLARDAN UYARI

Eintracht taraftarları internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor. Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde sadece 3 bin bilet var.

Ekim 1992'de Galatasaray son kez Frankfurt'ta oynadığında, takımı 30 bin taraftar desteklemişti. Aynı senaryonun tekrarlanması bekleniyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
