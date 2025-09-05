Almanya'da Galatasaray uyarısı!

Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçına bilet bulmak adına her şeyi deniyor!
Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, sarı-kırmızılıların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu. Biletlerin yüksek fiyata satılması, kombine kartının iptaliyle sonuçlanıyor.
TARAFTARLARDAN UYARI
Eintracht taraftarları internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor. Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde sadece 3 bin bilet var.
Ekim 1992'de Galatasaray son kez Frankfurt'ta oynadığında, takımı 30 bin taraftar desteklemişti. Aynı senaryonun tekrarlanması bekleniyor.
