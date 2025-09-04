Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk hafta maçında İspanya, Bulgaristan deplasmanına konuk oldu. İspanya, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Oyarzabal, 30. dakikada Marc Cucurella ve 38. dakikada Mikel Merino attı.
Bu sonucun ardından İspanya, gruba 3 puanla başladı. Bulgaristan, ilk maçında puan alamadı.
İspanya, grupta bir sonraki maçında Konya'da A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak. Bulgaristan, Gürcistan deplasmanına gidecek.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Oyarzabal, 30. dakikada Marc Cucurella ve 38. dakikada Mikel Merino attı.
Bu sonucun ardından İspanya, gruba 3 puanla başladı. Bulgaristan, ilk maçında puan alamadı.
İspanya, grupta bir sonraki maçında Konya'da A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak. Bulgaristan, Gürcistan deplasmanına gidecek.