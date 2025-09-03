MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU 2025 | Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?

REBİÜLEVVEL AYI HANGİ GÜN BAŞLADI?

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur',n-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,Peygamber efendimize (SAS) sal,t ü sel,mlar getirilmeliKaza, nafile namazları kılınmalıGünahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeliMüminlerle helalleşilmeliKüs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalıYoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeliKandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıYakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse yüz yüze değilse kandil mesajları ile...* Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cism,nîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hev, ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.* Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.Sonra: "Eûzu billahis-semi'ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunurŞu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İl,hiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler h,linde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:1. Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.2. Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin pl,n ve programı çizilmeli.6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hatt, isim zikrederek dualar etmeli.11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahl,kı yerine getirilmeli.12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.13. O gece ile ilgili ,yetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; il,hî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.ya da Veladet Kandili, Mevlid , Mevlid en-Nebi, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abb,sîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii F,tımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.[1]Mevlid, "doğum zamanı" demektir. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine rastlaması nedeniyle), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi deolarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir ,det olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.– Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid kandiliniz kutlu olsun..– Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Mevlidkandilinizi kutlarım.– Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlid kandiliniz kutlu olsun.– Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece Mevlid kandiliniz mübarek olsun.– Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!– Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Mevlid kandilinizi kutlarım.– Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..– Mevlid kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.– Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Mevlid kandilin mübarek olsun…– Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.– Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı.– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.– Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.Mevlid Kandili mesajlarını cep telefonu ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Kandil mesajları çizimleri vektorelcizim.net sitesine aittir. İşte resimli ve yeni mevlit kandili mesajlari; - Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.-Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile mevlid kandiliniz mübarek olsun.-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.. -Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~-'Süphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller. -Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabi-Biz Seni ancak âlemlere Rahmet olarak Gönderdik (Enbiya' 107) - Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun-"Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.-Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun Hayırlı! -Bütün kainatı nurla dolduran peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun-"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun-Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.-Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Hayırlı Kandiller "Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül"-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, umutlu ve sevgi dolu kandiller olması dileğiyle Hayırlı Kandiller .-"Peygamber efendimiz o büyük mahkemede ümmetim diye secde ederken. Rabbimize vereceği listede bulunmak dileğiyle." Hayırlı Kandiller.-Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle... -"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.. -Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.. -Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.-Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!-Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..- Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebiül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir… Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler.Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.