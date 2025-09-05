Haber Tarihi: 05 Eylül 2025 10:22 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 10:22

Bimcell'de "Sil Süpür" Neden Yok?

Son zamanlarda sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, Bimcell kullanıcılarının en çok merak ettiği sorulardan biri haline geldi: "Diğer operatörlerde olan 'Sil Süpür' Bimcell'de neden yok?"

Bimcell'de 'Sil Süpür' Neden Yok?
Bimcell'in bağlı olduğu Türk Telekom, dönemsel olarak promosyon politikalarını gözden geçirebilir. "Sil Süpür" gibi bir uygulamanın yayınlanmaması, operatörün bu haftaki pazarlama stratejisi veya bütçe planlamasıyla ilgili bir karar olabilir. Bazen, yeni bir kampanya hazırlığı veya başka bir promosyonun önceliklendirilmesi nedeniyle mevcut kampanyalar geçici olarak durdurulabilir.

Uygulamalar ve altyapı sistemleri zaman zaman teknik sorunlar yaşayabilir. "Sil Süpür" özelliğinin çalışması, mobil uygulamanın sorunsuz bir şekilde işlemesine bağlıdır. Bir teknik aksaklık veya uygulamanın altyapısında yapılan bir güncelleme, bu özelliğin o hafta için pasif hale gelmesine neden olabilir.

"Sil Süpür" gibi kampanyalar genellikle sürekli olmayabilir. Operatörler, bu tür promosyonları belirli bir süre veya belli aralıklarla sunabilirler. Belki de bu hafta, kampanyanın sona erdiği veya yeni bir dönemin başlangıcını beklediği bir dönemdir.
