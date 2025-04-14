Yusuf Tekin istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

Edinilen son bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin halen görevine devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve diğer güvenilir kaynaklarda Bakan Tekin'in görevden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli Eğitim Bakanı Ne Zaman Değişmişti?
Milli Eğitim Bakanlığı görevine Yusuf Tekin, 4 Haziran 2023 tarihinde atanmıştı. Tekin, görevi Mahmut Özer'den devralmıştı. Şu an itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı görevinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.
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