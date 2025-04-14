Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 14:31 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 14:31

Yusuf Tekin istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa ettiği ve yerine yeni bir bakanın atandığı yönünde iddialar dolaşmaktadır. Peki, bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Yusuf Tekin istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı değişti mi? İşte detaylar...

Yusuf Tekin istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?
Abone Ol
Edinilen son bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin halen görevine devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve diğer güvenilir kaynaklarda Bakan Tekin'in görevden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Ne Zaman Değişmişti?

Milli Eğitim Bakanlığı görevine Yusuf Tekin, 4 Haziran 2023 tarihinde atanmıştı. Tekin, görevi Mahmut Özer'den devralmıştı. Şu an itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı görevinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ahmet Akpınar'dan Divan Kurulu için açıklama! Beşiktaş Ahmet Akpınar'dan Divan Kurulu için açıklama!
Göztepe'de Juan şoku Göztepe Göztepe'de Juan şoku
Nurettin Tokyürek kimdir? Nurettin Tokyürek'in naaşı bulundu Gündem Nurettin Tokyürek kimdir? Nurettin Tokyürek'in naaşı bulundu
Luka Modric'ten Ada'ya yatırım! Real Madrid Luka Modric'ten Ada'ya yatırım!
'Dört büyükler'den ilk 9 ayda 5,6 milyar lira zarar Beşiktaş "Dört büyükler"den ilk 9 ayda 5,6 milyar lira zarar
Ruben Amorim: 'Eleştiriler umurumda değil' Manchester United Ruben Amorim: "Eleştiriler umurumda değil"
Milan'da 6 yıldız futbolcunun geleceği belirsiz! Milan Milan'da 6 yıldız futbolcunun geleceği belirsiz!
MANTRA (OM) coin neden düşüyor? Gündem MANTRA (OM) coin neden düşüyor?
Yusuf Tekin istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Gündem Yusuf Tekin istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe tepkisi!
2
İbrahim Hatipoğlu'ndan Osimhen açıklaması!
3
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!
4
İlkay Gündoğan için sözleşme gelişmesi!
5
Tevfik Yamantürk istifa etmeyi düşünüyor!
6
Galatasaray'ın transfer listesinde: Alban Lafont
7
Altay Bayındır, ilk Premier Lig maçında mağlup

SON HABERLER