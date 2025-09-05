Alexander Mitrovic, Al Rayyan'da!

Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Alexander Mitrovic'in yeni durağı belli oldu.
Yıldız forvet Al Hilal'den ayrılmasının ardından Katar ekibi Al Rayyan'a imza attı.
Sırp basını, Alexander Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılığının sonrasında adaylardan birinin Fenerbahçe olduğunu öne sürmüştü.
SEZON PERFORMANSI
Alexander Mitrovic, geçtiğimiz sezon Al Hilal'de 36 maçta 28 gol atıp 7 de asist yaptı.
