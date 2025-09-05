04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Alexander Mitrovic, Al Rayyan'da!

Alexander Mitrovic, Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'a transfer oldu.

calendar 05 Eylül 2025 00:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alexander Mitrovic, Al Rayyan'da!
Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Alexander Mitrovic'in yeni durağı belli oldu.

Yıldız forvet Al Hilal'den ayrılmasının ardından Katar ekibi Al Rayyan'a imza attı.
Sırp basını, Alexander Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılığının sonrasında adaylardan birinin Fenerbahçe olduğunu öne sürmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Alexander Mitrovic, geçtiğimiz sezon Al Hilal'de 36 maçta 28 gol atıp 7 de asist yaptı.
  
