04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Juventus'tan Kenan Yıldız'a dev zam: İlk 5'e girecek!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni bir sözleşme imzalama kararı aldı. Bu anlaşmayla birlikte milli oyuncu yıllık 5 milyon Euro kazanacak ve kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında ilk 5'e girecek.

04 Eylül 2025 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Kenan Yıldız'a dev zam: İlk 5'e girecek!






İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncu ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Bu anlaşmayla birlikte, yıllık maaşı 1.5 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusu artık 5 milyon Euro kazanacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak.



İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen ve Juventus'la yeni sözleşmeye sıcak bakan milli oyuncunun, imzayı kısa sürede atmasının beklendiği belirtildi.

Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla süre bulduğu 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
