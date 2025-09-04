Juventus'tan Kenan Yıldız'a dev zam: İlk 5'e girecek!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.





Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncu ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Bu anlaşmayla birlikte, yıllık maaşı 1.5 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusu artık 5 milyon Euro kazanacak.





İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak.

İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen ve Juventus'la yeni sözleşmeye sıcak bakan milli oyuncunun, imzayı kısa sürede atmasının beklendiği belirtildi.





Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla süre bulduğu 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti



