Youssef Ait Bennasser, Kayserispor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kadrosunu bir yeni oyuncuyla güçlendirdi.
Kayseri ekibi, son olarak Samsunspor forması giyen Youssef Ait Benasser'i renklerine bağladığını açıkladı.
Kariyerinde Monaco, Saint Etienne gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
SEZON PERFORMANSI
Ön libero mevkisinde oynayan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonda Samsunspor formasıyla 31 maça çıktı 1 gol atıp 2 asist yaptı.
