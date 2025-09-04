Barış Alper Yılmaz, 4 dakikada kırmızı kart!

A Milli Takım, Gürcistan ile deplasmanda oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 71. dakikasında kırmızı kart gördü.
Oyuna 67'de giren Barış Alper, sadece 4 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Barış Alper Yılmaz, grubun bir sonraki haftasındaki İspanya maçında cezalı duruma düştü.
