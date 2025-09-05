Galatasaray'dan Singo'ya 60 milyon euro'luk madde!

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesine dikkat çeken bir madde ekledi.
Sarı-kırmızılılar, Fildişili futbolcudan gelir elde etmek için 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydurdu.
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Singo, Rizespor maçının son anlarında oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştı.
