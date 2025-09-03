Liverpool'dan sürpriz Chiesa kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildirimi için verilen süre dün gece itibarıyla doldu.



Devler Ligi'nde mücadele edecek tüm takımların hangi oyuncuları listelerine ekleyip eklemedikleri de böylece ortaya çıkmış oldu.



KADROYA DAHİL EDİLMEDİ



Liverpool'da kadroya yazılmayan bir isim şaşkınlık yarattı.



Merseyside ekibinde Federico Chiesa, Devler Ligi kadrosuna dahil edilmedi.



SEZON PERFORMANSI



Chiesa geçtiğimiz sezonda Liverpool ile 14 maça çıkıp 2 gol 2 asist kaydetmişti.