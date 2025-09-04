04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
0-123'
04 Eylül
Litvanya-Malta
0-021'
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-022'
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-123'
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
0-025'
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
1-020'
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
0-022'
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Eda Erdem: "Çok gururluyum"

Eda Erdem, Filenin Sultanları'nın ABD'yi 3-1 mağlup ettiği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinin ardından konuştu.

04 Eylül 2025 18:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eda Erdem: 'Çok gururluyum'






Milli voleybolcu Eda Erdem, Filenin Sultanları'nın ABD'yi 3-1 mağlup ettiği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ardından konuşan Eda Erdem, "Çok gururluyum her şeyden önce. Maçın zorlu olacağını biliyorduk. ABD, buraları oynamayı bilen bir takım ve her turnuvada podyumda olan bir takım. Bizi çok zorladılar ama fırsatları iyi değerlendirdik. Bu takım yine tarih yazıyor. Çok mutlu ve gururluyum. Tüm takım arkadaşlarımın eline ve ayağına sağlık!

Bu motivasyonla rakip bizim için önemli değil. İyi bir turnuva geçiriyoruz. Japonya karşısında zorlu bir maç bizi bekliyor ama biz hazırız." ifadelerini kullandı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
