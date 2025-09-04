04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Gökdeniz Karadeniz'den Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini değerlendirdi.

calendar 04 Eylül 2025 13:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gökdeniz Karadeniz'den Uğurcan Çakır açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rus ekibi Rubin Kazan'ın 2. takımını çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz, bordo mavili takımdan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR TARİHİNDE BÖYLE ÇOK ÖRNEK VAR"

61saat'a konuşan Gökdeniz Karadeniz, kendisinin de 28 yaşında Trabzonspor'dan ayrıldığını belirterek, "Benden önce Fatih Tekke gitti, ondan da önce Abdullah ayrıldı. Ali Kemal Denizci dönemi vardı. Tarihimizde böyle birçok örnek var. Trabzonspor Akademisi, bitmeyen bir maden gibidir. Hem yetiştirici hem de ayrıştırıcı bir rol oynar, kulübe de önemli gelir sağlar. Çıkan oyuncuların transferlerinden elde edilen rakamlar göz ardı edilemeyecek seviyede." dedi.


"TARAFTARIN TEPKİSİ DOĞAL"

Uğurcan Çakır'ın satılmasının mantıksız olmadığını kaydeden Karadeniz "Belki kendisi gitmek istedi. Taraftarın tepkisi doğal ve normal, çünkü takım kaptanlarını kaybettiler. Ancak yerine yeni bir genç kaleci çıkacaktır. Burada önemli olan yönetimin futbolcu ve camia açısından bu süreci doğru yönetmesidir. Herkes Trabzonspor'a hizmet ediyor. Yönetim de elinden geleni yapıyor. Takip ettiğim kadarıyla başkan da kadrodaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"KULÜP İÇİN HAYIRLI BİR ADIM"

Rusya'da yaşayan bir Trabzonsporlu olarak baktığında, Uğurcan Çakır'ın transferinin kulüp adına olumlu olduğunu vurgulayan efsane futbolcu, "Yönetici ya da taraftar gözüyle eleştirenler olabilir ama sonuçta bu kulüp için hayırlı bir adımdır. Gelen paranın akademinin gelişmesine aktarılması ve doğru transferlere harcanması, Trabzonspor'u daha da güçlendirir. Lige de iyi bir başlangıç yapıldı." şeklinde konuştu.

"YÖNETİMLER BİR YERE KADAR TUTABİLİYOR"

Kendisinin de akademiden yetişip 2008'de rekor bir ücretle yurt dışına transfer olduğunu hatırtalan Gökdeniz Karadeniz, "O dönem U19 finali oynandı, Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Ancak oradan çıkan birçok genç oyuncu şans bulamadı, bu da içimde bir burukluk oluşturuyor. Uğurcan da camianın önemli bir parçasıydı ama artık gitti. Yurt dışına gitseydi kariyerini farklı bir noktaya taşıyabilirdi. Galatasaray'a gitmesi de bir tercih, yaşayıp görmek lazım. İki taraf da gönlünde bu transferi tartabilir. Benim, Tekke'nin, Yusuf Yazıcı'nın çıkış noktası Trabzonspor'dur. İstanbul kulüplerinde yetişen oyuncular nasıl gidip geliyorsa, biz de farklı bir şekilde devam ettik. Futbolcu 'gitmek istiyorum' dedikten sonra yönetimler de bir yere kadar tutabiliyor. Bu rakama satılması doğru bir karar. Önemli olan paranın doğru şekilde kullanılmasıdır. Belki de değişik bir hava deneyip kendini geliştirmek istedi. Umarım her şey onun için güzel olur. Trabzonspor'a yıllarca hizmet etti, kulübe güzel paralar kazandırdı. Bundan sonrası için hayırlısı." dedi.

"ŞİMDİLİK TÜRKİYE'YE DÖNME PLANIM YOK"

Kendi kariyeriyle ilgili de konuşan 45 yaşındaki teknik adam, "Şimdilik Türkiye'ye dönme planım yok, Rusya'da devam ediyorum. Türkiye'de de ileride bir proje olursa değerlendiririm. Futbolun doğasında bu tür değişiklikler var." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.