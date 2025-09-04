Gökdeniz Karadeniz'den Uğurcan Çakır açıklaması

Rus ekibi Rubin Kazan'ın 2. takımını çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz, bordo mavili takımdan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.
"TRABZONSPOR TARİHİNDE BÖYLE ÇOK ÖRNEK VAR"
61saat'a konuşan Gökdeniz Karadeniz, kendisinin de 28 yaşında Trabzonspor'dan ayrıldığını belirterek, "Benden önce Fatih Tekke gitti, ondan da önce Abdullah ayrıldı. Ali Kemal Denizci dönemi vardı. Tarihimizde böyle birçok örnek var. Trabzonspor Akademisi, bitmeyen bir maden gibidir. Hem yetiştirici hem de ayrıştırıcı bir rol oynar, kulübe de önemli gelir sağlar. Çıkan oyuncuların transferlerinden elde edilen rakamlar göz ardı edilemeyecek seviyede." dedi.
"TARAFTARIN TEPKİSİ DOĞAL"
Uğurcan Çakır'ın satılmasının mantıksız olmadığını kaydeden Karadeniz "Belki kendisi gitmek istedi. Taraftarın tepkisi doğal ve normal, çünkü takım kaptanlarını kaybettiler. Ancak yerine yeni bir genç kaleci çıkacaktır. Burada önemli olan yönetimin futbolcu ve camia açısından bu süreci doğru yönetmesidir. Herkes Trabzonspor'a hizmet ediyor. Yönetim de elinden geleni yapıyor. Takip ettiğim kadarıyla başkan da kadrodaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"KULÜP İÇİN HAYIRLI BİR ADIM"
Rusya'da yaşayan bir Trabzonsporlu olarak baktığında, Uğurcan Çakır'ın transferinin kulüp adına olumlu olduğunu vurgulayan efsane futbolcu, "Yönetici ya da taraftar gözüyle eleştirenler olabilir ama sonuçta bu kulüp için hayırlı bir adımdır. Gelen paranın akademinin gelişmesine aktarılması ve doğru transferlere harcanması, Trabzonspor'u daha da güçlendirir. Lige de iyi bir başlangıç yapıldı." şeklinde konuştu.
"YÖNETİMLER BİR YERE KADAR TUTABİLİYOR"
Kendisinin de akademiden yetişip 2008'de rekor bir ücretle yurt dışına transfer olduğunu hatırtalan Gökdeniz Karadeniz, "O dönem U19 finali oynandı, Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Ancak oradan çıkan birçok genç oyuncu şans bulamadı, bu da içimde bir burukluk oluşturuyor. Uğurcan da camianın önemli bir parçasıydı ama artık gitti. Yurt dışına gitseydi kariyerini farklı bir noktaya taşıyabilirdi. Galatasaray'a gitmesi de bir tercih, yaşayıp görmek lazım. İki taraf da gönlünde bu transferi tartabilir. Benim, Tekke'nin, Yusuf Yazıcı'nın çıkış noktası Trabzonspor'dur. İstanbul kulüplerinde yetişen oyuncular nasıl gidip geliyorsa, biz de farklı bir şekilde devam ettik. Futbolcu 'gitmek istiyorum' dedikten sonra yönetimler de bir yere kadar tutabiliyor. Bu rakama satılması doğru bir karar. Önemli olan paranın doğru şekilde kullanılmasıdır. Belki de değişik bir hava deneyip kendini geliştirmek istedi. Umarım her şey onun için güzel olur. Trabzonspor'a yıllarca hizmet etti, kulübe güzel paralar kazandırdı. Bundan sonrası için hayırlısı." dedi.
"ŞİMDİLİK TÜRKİYE'YE DÖNME PLANIM YOK"
Kendi kariyeriyle ilgili de konuşan 45 yaşındaki teknik adam, "Şimdilik Türkiye'ye dönme planım yok, Rusya'da devam ediyorum. Türkiye'de de ileride bir proje olursa değerlendiririm. Futbolun doğasında bu tür değişiklikler var." ifadelerini kullandı.
