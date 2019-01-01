Belçika, Polonya galibiyetiyle veda etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda Polonya ile Belçika karşılaştı.



Polonya'nın Katowice şehrinde oynanan karşılaşmayı Belçika, 70-69 kazandı.



Belçika forması giyen Manu Lecomte, 19 sayı ile takımının sayı yükünü üstlendi. Polonya'da ise Dominik Olejniczak'ın 12 sayı ve 8 ribaund ile mağlubiyete engel olamadı.



Bu skorla birlikte Polonya, grubu ikinci sırada tamamladı. Belçika ise turnuvaya veda etti.



