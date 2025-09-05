Real Madrid, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı: Asencio

Beşiktaş 2 yabancı genç oyuncu kontenjanından birini savunmaya ayırdı.
Siyah-beyazlılar, genç stoper Raul Asencio için Real Madrid'in kapısını çaldı. Yöneticiler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki stoper için kiralama teklifi yaptı.
MADRID'DEN IZIN
Eflatun-beyazlı takımın genç oyuncunun mukavelesini uzatıp transfere izin vereceği bildirildi.
GARANTİ VERİLECEK
Siyah-beyazlıların Real Madrid'i ikna etmek için sözleşmeye oynatma garantisi maddesi ekleyeceği aktarıldı.
40 milyon euro piyasa değerine sahip olan Asencio, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta toplam 121 dakika forma şansı bulurken, LaLiga'da ise bu sezon süre alamadı. Genç oyuncu stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.
