04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için yeni plan!

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için son güne kadar devrede olacak. Sarı-kırmızılılar, milli yıldızın transferini 10 milyon euro'ya bitirmek istiyor.

calendar 05 Eylül 2025 08:34
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için yeni plan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, transferin biteceği 12 Eylül'e kadar Hakan Çalhanoğlu için pazarlıklarına devam edecek.

GALATASARAY'IN PLANI

Inter'in 15 milyon euro bonservis bedeli inadı kırılmaya çalışılacak. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'ya transferi bitirmeye çalışıyor. Ancak Inter inat ederse Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna kalacak.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2021 yılından bu yana Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 38 gol attı ve 32 asist yaptı. 


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.