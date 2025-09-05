Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için yeni plan!

Galatasaray, transferin biteceği 12 Eylül'e kadar Hakan Çalhanoğlu için pazarlıklarına devam edecek.
GALATASARAY'IN PLANI
Inter'in 15 milyon euro bonservis bedeli inadı kırılmaya çalışılacak. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'ya transferi bitirmeye çalışıyor. Ancak Inter inat ederse Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna kalacak.
INTER İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2021 yılından bu yana Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 38 gol attı ve 32 asist yaptı.
