Hollanda ve Polonya yenişemedi!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu mücadelesine Hollanda, Polonya'yı ağırladı.



De Kuip Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Hollanda'nın golü, 28.dakikada Denzel Dumfries'ten gelirken Polonya'ya eşitliği getiren gol, 80. dakikada Matty Cash'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte her iki ekip de gruptaki puanını 7'ye yükseltti.



Grubun bir sonraki maçında Hollanda, Livtanya deplasmanına gidecek.



Polonya ise evinde Finlandiya'yı ağırlayacak.



