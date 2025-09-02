Manchester United'ı kupadan eleyen 4. Lig ekibine ceza!

İngiltere Lig Kupası ikinci turunda Manchester United'ı penaltı atışlarıyla 12-11 yenerek büyük bir sürprize imza atan Grimsby Town, uygun olmayan bir futbolcuyu sahaya sürdüğü için 20 bin sterlin para cezası aldı.

calendar 02 Eylül 2025 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ı kupadan eleyen 4. Lig ekibine ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Lig Kupası ikinci turunda Manchester United'ı penaltı atışlarıyla 12-11 yenerek büyük bir sürprize imza atan Grimsby Town, uygun olmayan bir futbolcuyu sahaya sürdüğü için 20 bin sterlin para cezası aldı.

4. Lig'de mücadele eden Grimsby Town, Bradford City'den kiraladığı Clarke Oduor'un kayıt belgesini maçtan önceki gün saat 12.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, belgeyi bir dakikalık gecikmeyle gönderdi.

Lig yönetimi (EFL) futbolcunun kaydını onayladı ancak Grimsby Town'ın kurallara göre maçta oynama hakkı bulunmayan yeni transferi, 73. dakikada oyuna girdi.



Oduor, normal süresi 2-2 biten maçın ardından geçilen penaltı atışlarında takımının penaltı kaçıran tek oyuncusu oldu.

EFL, maçtan sonra hatayı fark eden ve durumu bildiren Grimsby Town'a 20 bin sterlin para cezası verdi. Cezanın yarısı kulübün aynı hatayı tekrarlaması halinde uygulanmak üzere askıya alındı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.