Luka Doncic şov yaptı, Slovenya kazandı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda Slovenya, İsrail'i 106-96 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda Slovenya ile İsrail karşılaştı.

Polonya'nın Katowice şehrinde oynanan karşılaşmayı Slovenya, 106-96 kazandı.

Slovenya'da Luka Doncic, 37 sayı 11 ribaund ve 9 asistle karşılaşmaya damga vurdu. İsrail'de ise Deni Avdija'nın 34 sayı ve 9 ribaundluk performansı galibiyete engel olamadı.

Bu skorla birlikte Slovenya, grubu üçüncü sırada tamamladı. İsrail ise dördüncü sırada bitirdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
