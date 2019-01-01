Luka Doncic şov yaptı, Slovenya kazandı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda Slovenya ile İsrail karşılaştı.



Polonya'nın Katowice şehrinde oynanan karşılaşmayı Slovenya, 106-96 kazandı.



Slovenya'da Luka Doncic, 37 sayı 11 ribaund ve 9 asistle karşılaşmaya damga vurdu. İsrail'de ise Deni Avdija'nın 34 sayı ve 9 ribaundluk performansı galibiyete engel olamadı.



Bu skorla birlikte Slovenya, grubu üçüncü sırada tamamladı. İsrail ise dördüncü sırada bitirdi.



