Mert Müldür: 'Herkes %100'ünü verdi'

A Milli Takım'da Mert Müldür, Gürcistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Golü ve takımın performansını değerlendiren Mert Müldür, şu sözleri kullandı:



"Biraz deja vu gibi oldu ama golü kim atarsa atsın fark etmiyor. Önemli olan çok iyi başlamış olmamız. Çok iyi mücadele ettik. Herkes %100'ünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah ikinci maçta da aynı performansı göstereceğiz."



