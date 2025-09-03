Yves Bissouma, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok!

Tottenham forması giyen ve transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Yves Bissouma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Tottenham, sakatlığı da bulunan Yves Bissouma'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi.



Tottenham'da bu sezon hiç süre bulamayan Bissouma'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



