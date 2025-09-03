Yves Bissouma, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok!

Yves Bissouma, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

03 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yves Bissouma, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok!
Tottenham forması giyen ve transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Yves Bissouma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Tottenham, sakatlığı da bulunan Yves Bissouma'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi.

Tottenham'da bu sezon hiç süre bulamayan Bissouma'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

