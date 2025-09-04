04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-1DA
04 Eylül
Slovakya-Almanya
1-0DA
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3DA
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-0DA
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-1DA
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-037'
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
1-039'
04 Eylül
Tunus-Liberya
1-039'
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
1-039'
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bunlar vatan haini!"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Eylül 2025 21:33 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 21:55
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!"

"Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var."

"Futbolda değişkenlik olur, Trabzonspor'un kaptanı için 'hiçbir yere gitmez' denildi, ama gitti. Futbolcular her gün yer değiştirebilir. Ancak böyle bir maç öncesinde bu konular üzerinden polemik yaratmak, vatan hainlerine yakışır."

