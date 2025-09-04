İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bunlar vatan haini!'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu'nun sözleri şu şekilde:



"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!"



"Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var."



"Futbolda değişkenlik olur, Trabzonspor'un kaptanı için 'hiçbir yere gitmez' denildi, ama gitti. Futbolcular her gün yer değiştirebilir. Ancak böyle bir maç öncesinde bu konular üzerinden polemik yaratmak, vatan hainlerine yakışır."



