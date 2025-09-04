Gizem Örge: 'Finalde Türk bayrağını dalgalandıracağız'

Milli voleybolcu Gizem Örge, Filenin Sultanları'nın ABD'yi 3-1 mağlup ettiği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Gizem Örge'nin açıklamaları şu şekilde:



"Stresli, tarihi bir gündü! Filenin Sultanları, tarih yazmaya devam ediyor ama daha bitmedi! İnşallah finalde Türk bayrağını dalgalandıracağız."



